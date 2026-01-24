He probado varios portaesquís para el coche y este es el que deberías comprar

Estos dispositivos permiten transportar de forma segura y cómoda esquís, bastones o tablas de ‘snow’ sobre el techo del coche

El mejor portaesquís para el coche Nuestra experta ha escogido el modelo VEVOR como ganador de la comparativa gracias a su gran capacidad, su sencilla instalación y su buen funcionamiento.

La temporada de esquí empezó hace un mes y muchos adictos a este deporte están aprovechando las nevadas de estas últimas semanas para hacer escapadas a la nieve. Aunque muchas personas optan por alquilar los equipos en las propias pistas, los fans de este deporte suelen contar con sus propios esquís y suelen llevarlos consigo cada vez que se desplazan a una estación. Para ello es necesario contar con portaesquís, que se colocan de forma cómoda y segura en el coche. En esta comparativa he analizado varios modelos de portaesquís para comprobar cuál es el mejor del mercado.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Aunque solo llevo un par de años practicando este deporte, este año decidí comprarme mis propios esquís porque a la larga sale más económico contar con unos propios que tener que estar alquilándolos cada vez que quiero ir a esquiar.

Por ello, tuve que hacerme también con unos buenos portaesquís que me permitieran transportar mi equipación de forma segura y cómoda cada vez que subo a las pistas. Así que decidí probar distintos modelos con el fin de comprobar cuáles eran sus principales prestaciones y, en definitiva, cuál era el que mejor se adaptaba a mis necesidades. Además, a la hora de analizarlos y valorarlos he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: si los portaesquís cuentan con un diseño simple u original, si quedan estéticamente bien sobre el vehículo…

Facilidad de montaje: tuvimos en cuenta si había que invertir mucho tiempo en montar las piezas de los productos, si esto era sencillo o por el contrario complicado, además de si eran difíciles de colocar sobre el capó del coche.

Capacidad : ¿cuántos esquís, bastones y tablas de snowboard eran capaces de almacenar?

Experiencia de uso: si el proceso de montaje era complicado, si las prestaciones que ofrecían después eran las correctas, si tenían una buena capacidad que permitiera que toda una familia pudiera usarlos…

Con acolchamiento de goma: VEVOR Portaesquís

Portaesquís VEVOR. © Amazon

Para quién es: quien busque un portaesquís con buena capacidad.

Por qué lo hemos elegido: este portaesquís está formado por dos barras de aluminio con un acabado minimalista y acolchado de goma en los soportes donde se apoyan los esquís. Para instalarlo tuve que colocar cada una de las piezas de VEVOR sobre el techo de mi vehículo. Aquí es importante que el coche tenga barras, ya que este modelo funciona adherido a ellas. El sistema de sujeción no requiere herramientas complicadas: se ajusta con tuercas que se aprietan a mano y un gancho metálico que queda bien firme si lo aprietas con decisión. En mi caso tardé unos 20 minutos en montar ambos soportes, y lo mejor es que no tuve que perforar nada ni modificar absolutamente nada de mi coche, que era algo que me daba un poco de reparo.

Una vez instalado, el portaesquís es bastante robusto para el uso diario. Está hecho en aluminio, por lo que es ligero y no añade un peso excesivo al coche, pero tampoco da la sensación de que vaya a doblarse con facilidad. Las tiras de goma acolchada protegen bien los cantos de los esquís y, a la vez, evitan que haya ruidos fuertes por vibración en la autopista. He usado este portaesquís en varias escapadas a la montaña con clima variado y en general mantiene los esquís bien sujetos y sin problemas. En la carretera, si voy a velocidad normal no se oye un ruido insoportable, aunque sí más que con modelos premium que tienen perfiles aerodinámicos más elaborados. Además, hay que sumarle que mi coche no es de gama alta, por lo que de por sí suele vibrar algo cuando voy a 120 km/h en la autopista, lo que hace que los esquís vibren un poco.

En cuanto a capacidad, en mi caso llegué a llevar cuatro pares de esquís sin problemas, aunque tiene capacidad hasta para 6 y el sistema de cierre con llave ofrece una seguridad extra porque sabes que, aunque dejes el coche aparcado unos minutos, nadie va a intentar llevarse el equipo.

Sus puntos débiles: nada reseñable más allá de que vibran un poco y que no son tan aerodinámicos como modelos más avanzados.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 80,5 x 6,6 x 11,9 cm Peso: 4 kilos Capacidad: hasta 6 esquís Carga máxima: 75 kg Materiales: aluminio y revestimiento de goma

Aerodinámico: Thule Snowpack s

Portaesquís Thule snowpack s © Amazon

Para quién es: quien busque un portaesquís aerodinámico y seguro.

Por qué lo hemos escogido: se engancha directamente a las barras del techo con un sistema de montaje que no requiere herramientas: tan solo tuve que encajarlas, girar una palanca y queda firme. Además, el mecanismo de sujeción tiene un botón pulsador grande, fácil de accionar incluso con guantes gruesos de esquí.

Los brazos están recubiertos de goma que agarra muy bien sin rayar ni marcar los cantos o la base, algo que en modelos más baratos he visto que sí puede ocurrir. En mis pruebas llevé dos pares de esquís y el sistema no solo los sujetó con firmeza, sino que incluso incluye soportes de extensión que elevan un poco el portaesquís; eso ayuda mucho a que no choquen con el techo del coche cuando tienen fijaciones altas. Lo que también me dio tranquilidad fue la posibilidad de bloquear con llave no solo los esquís al propio rack, sino el rack a las barras del coche, lo que garantiza que nadie pueda llevárselos.

En carretera, lo que más se nota respecto a modelos más económicos es la aerodinámica y el ruido: se percibe mucho menos el silbido del viento y las vibraciones que con otros portaesquís.

Sus puntos débiles: su precio es más elevado.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 37 x 7 x 10 cm Peso: 2,8 kg Capacidad: 4 esquís Carga máxima: 14 kg Materiales: aluminio y revestimiento de goma

Para esquís y tablas de snow: Mossa portaesquís para portaequipajes de techo

Mossa Portaesquís para portaequipajes de techo. © Amazon

Para quién es: personas que quieran un portaesquís para llevar esquís y tablas de snow y que además sea ligero y fácil de instalar.

Por qué hemos elegido el producto: es un portaesquís diseñado para instalarse sobre las barras de techo del coche y su montaje es relativamente simple: hay que ir ajustando las bridas, tornillos y clips que vienen en el kit. El proceso en total me llevó unos 15/20 minutos, y el manual es bastante claro.

Una vez fijado en las barras, lo que más me sorprendió fue lo versátil en cuanto a capacidad: según cómo coloque las piezas, puedo llevar hasta tres pares de esquís o dos tablas de snowboard sin que quede demasiado apretado. También tiene un sistema de cierre con llave.

Durante el trayecto, se nota que es un modelo funcional, aunque no super aerodinámico: hay ruido de viento al subir de 90–100 km/h. Aun así, la protección de los esquís es buena, con soportes acolchados que evitan que se rayen o suenen entre sí. Un detalle que me gustó es que, si tus fijaciones son altas, los cubos elevadores incluidos sirven para ganar unos centímetros y evitar que los esquís rocen con el techo del coche.

Sus puntos débiles: hacen ruido a velocidades altas y parecen un poco más ‘plasticosos’ que otros modelos.

FICHA TÉCNICA Capacidad: 3 esquís y 2 tablas de snow Carga máxima: 45 kg Materiales: plástico y aluminio

Sujeción magnética: Cora 000420420

Portaesquís Cora 000420420. © Amazon

Para quién es: personas que quieran un portaesquís magnético.

Por qué lo hemos elegido: se trata de una solución sencilla pero práctica, distinta a los portaesquís clásicos de techo que se montan en barras: este modelo es de tipo magnético con cierre antirrobo.

Para instalarlo no se necesitan barras de techo ni herramientas especiales: simplemente hay que limpiar bien la superficie del techo del coche (importante para que los imanes hagan buen contacto) y colocar el soporte en el lugar deseado. Los imanes son bastante potentes y sujetan la estructura con firmeza.

A la hora de cargar los esquís, caben dos pares, lo cual es algo más limitado que lo que ofrecen los modelos anteriores, pero sí suficiente para una escapada de fin de semana con pareja o dos amigos. Los compartimentos acolchados y el propio diseño del portaesquís hacen que los esquís queden bien alineados y no rozan entre sí ni con la chapa del coche. Además, el sistema de cierre con llave es muy útil.

En carretera el portaesquís se comporta bien, aunque con algunas limitaciones propias de los magnéticos: sí se oye algo de ruido aerodinámico a velocidad alta (más de lo que ocurriría con un modelo de barras tradicional y perfil aerodinámico), y cuando el viento golpea fuerte se nota un ligero ‘tirón’ que te recuerda que la fijación es magnética. Aun así, nunca tuve la sensación de inseguridad o de que se fuera a mover, siempre y cuando se coloque sobre una zona plana del techo y bien centrado

Sus puntos débiles: tiene menos capacidad y hace más ruido que otros modelos.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 49,9 x 27,7 x 18,4 cm Peso: 3,84 kg Capacidad: 2 esquís Carga máxima: 10 kg Materiales: imanes y cuerpo de plástico

Otro modelo de portaesquís interesante:

Si estás buscando un portaesquís con bastante capacidad

Este producto de la marca Green Valley puede transportar hasta 6 pares de esquís normales, 5 pares tipo carving, 8 pares de esquís de fondo o 4 tablas de snowboard sobre las barras del techo del coche, con cierre antirrobo incluido para mayor seguridad.

Portaesquís Green Valley. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los portaesquís y sus respuestas:

¿Qué tipos de portaesquís existen?

Principalmente hay tres tipos: de barras de techo: los más comunes y seguros; requieren barras transversales; magnéticos: se fijan directamente al techo metálico; son rápidos de montar, pero con menor capacidad; y cajas o cofres de techo: más caros, pero protegen totalmente el equipo y permiten llevar más cosas.

¿Necesito barras de techo para montar un portaesquís?

Depende del modelo: sí en los portaesquís tradicionales y no en los modelos magnéticos que se fijan directamente al techo.

¿Cuánto peso soporta un portaesquís?

Varía según el tipo: con barras de techo: normalmente entre 50 y 75 kg. Mientras que lo magnéticos suelen limitarse a 18–25 kg.

¿Los portaesquís llevan sistema antirrobo?

La mayoría de modelos actuales incluyen cerradura con llave, que bloquea los esquís al soporte y, en los de gama media-alta, también el soporte a las barras del coche.

¿Es difícil instalar un portaesquís?

No. Los modelos modernos están pensados para instalarse sin herramientas y el tiempo medio de montaje suele ser entre 5 y 15 minutos. Los magnéticos son los más rápidos; los de barras requieren algo más de ajuste.

¿Cuántos esquís caben en un portaesquís?

Depende del tamaño: modelos pequeños: 2 pares de esquís; modelos medianos: 4 pares; y modelos grandes: hasta 6 pares o 4 snowboards.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de enero de 2026.

