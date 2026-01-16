Probamos las mejores licuadoras portátiles para batidos

Comparamos en profundidad cuatro batidoras de vaso, fáciles de transportar y con batería autónoma, para encontrar la más versátil y segura

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Ninja Blast BC151EUBK Ufesa Onyx Go! Nutribullet Tritan Portable Juice-Iceberry powder Portable Juice-Iceberry powder Valoración Recomendación 9.7 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Es ideal para aquellos que valoran la portabilidad, la facilidad de uso y la comodidad Para quienes quieren un buen rendimiento y seguridad a buen precio Para quienes buscan algo sencillo, fiable y con diseño elegante Para quienes prefieren un modelo compacto, ligero y fácil de transportar Por qué lo recomendamos Porque es la más potente, segura y completa, con accesorios que facilitan su transporte y uso diario Porque ofrece muy buen rendimiento y seguridad a un precio muy competitivo Porque funciona bien, es fiable y tiene un diseño sencillo y elegante Porque es compacta, ligera y fácil de transportar para un uso ocasional Medidas 8,5f. x 9an. x 27al. centímetros 9f. x 9an. x 29,5al. centímetros 24f. x 7,5an. x 7,5al. centímetros 10f. x 10an. x 10al. milímetros Potencia 144 W 900 W 100 W 14,8 W Precio 47.99 € 49.99 € 27.99 € 23.77 €

La mejor licuadora portátil para batidos Hemos elegido la licuadora portátil Ninja Blast como la mejor de la comparativa, gracias a su eficiencia, su gran capacidad y los sistemas de seguridad que incluye.

Preparar batidos, smoothies o bebidas energéticas fuera de casa es cada vez más fácil gracias a las licuadoras portátiles. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo equilibrio entre potencia real, autonomía, seguridad y facilidad de transporte. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para comprobar cuáles rinden mejor en el uso diario, cuáles son más prácticas para llevar en la mochila y en qué casos conviene priorizar la potencia, la batería o la ligereza según el tipo de uso.

Características Ninja Ufesa Nutribullet Miaoke Capacidad 530 ml 400 ml 475 ml 530 ml Potencia 144 W 900 W 100 W 14,8 W Peso 790 g 600 g 860 g 300 g Autonomía 10 ciclos 20 ciclos 15 ciclos 12 ciclos

¿Qué licuadoras portátiles hemos elegido y cómo las hemos probado?

A la hora de elegir las licuadoras portátiles para esta comparativa, nos hemos enfocado en elegir modelos que combinaran diferentes características relacionadas con la capacidad del vaso, la potencia del motor, el peso y la autonomía de la batería. De esta manera, hemos podido encontrar la mejor configuración entre los cuatro modelos que hemos seleccionado: Ninja, Ufesa, Nutribullet y Miaoke.

Para esta comparativa, hemos empezado por comprobar que cada modelo de licuadora fuera capaz de triturar correctamente frutas y verduras habituales en batidos, con la finalidad de evaluar tanto la rapidez como la textura final. A continuación, hemos llenado los vasos hasta su capacidad máxima para verificar que funcionaran sin problemas ni sobreesfuerzos del motor.

También hemos medido el tiempo de carga completa y la autonomía real de la batería en un uso continuado. En cuanto a la portabilidad, hemos llevado cada licuadora en una mochila o bolso para valorar su peso y su comodidad de transporte. Por último, hemos desmontado y limpiado sus piezas para comprobar lo sencillo que resulta el mantenimiento tras cada uso.

Las mejores licuadoras portátiles para batidos Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es la mejor licuadora portátil?

Lo que más me ha convencido de la Ninja Blast es que, pese a no ser la más potente sobre el papel, es la que mejor rinde en el uso real: tritura rápido y con eficacia, ofrece una gran capacidad en su vaso y suma buenos sistemas de seguridad. Su autonomía es algo más justa, pero sigue siendo una de las opciones más completas.

Vista frontal de la licuadora portátil Ninja Blast. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es práctica?

A pesar de que, en el papel, la licuadora portátil Ninja Blast no es la que tiene más potencia en el motor (144 W) de esta comparativa, en las pruebas he comprobado que su desempeño es el más alto. A la hora de preparar batidos, smoothies y otras bebidas, ha resultado muy eficiente y rápida. Lo que es cierto es que su batería recargable solo alcanza para usarla 10 usos con una sola carga, una cantidad por debajo del resto de sus competidores. Aun así, sería extraño tener que utilizarla tantas veces antes de volver a cargarla.

El otro aspecto que me ha hecho elegir esta licuadora como la mejor de la comparativa son sus elementos de seguridad. Por un lado, cuenta con un sistema que evita que la máquina se encienda si el vaso no está bien colocado en la base, lo que ayuda a evitar accidentes. Además, incluye una funda para las cuchillas, de manera que no sean un peligro a la hora de transportarla.

En el apartado de su portabilidad, es cierto que no se trata del modelo más ligero (790 gramos) de los que he probado, pero sigue estando por debajo de 1 kg, de manera que me ha resultado cómodo llevarla en la mochila. Para este propósito, la funda incluida para el vaso me ha facilitado mucho la tarea, tanto para transportar la licuadora como a la hora de beber.

Finalmente, la capacidad de su vaso, de 530 ml, también me parece muy conveniente, puesto que es la más alta de toda la comparativa. A pesar de ello, no ocupa mucho más espacio que el resto de modelos, por lo que gana en aprovechamiento de espacio.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Muy rápida y eficiente.

Vaso de 530 ml.

Funda para vaso y cuchillas.

No funciona si el vaso no está bien colocado en la base.

A mejorar:

La batería tiene menor capacidad que otros modelos.

No es de las licuadoras más ligeras.

Otras alternativas a la mejor licuadora portátil

Batidora portátil recargable Ufesa Onyx Go!

De la licuadora portátil Ufesa Onyx Go!, me ha gustado su gran potencia y, sobre todo, su excelente autonomía, con un rendimiento de hasta 20 usos por carga. Prepara batidos de manera correcta y es segura, aunque no resulta más eficaz que el modelo ganador y su vaso es el más pequeño de la comparativa.

Vista frontal de la licuadora portátil para batidos de la marca Ufesa. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es práctica?

Lo primero que me ha llamado la atención de la licuadora portátil Ufesa Onyx Go! es su potencia de 900 W, muy por encima del resto de sus competidores. No obstante, en la práctica no he percibido que esto la haga más eficiente que el modelo ganador de la comparativa. De cualquier manera, me ha permitido obtener batidos de buena calidad en poco tiempo. Sin embargo, donde sí ha demostrado superioridad es que puede realizar hasta 20 preparaciones con una sola carga de la batería.

Hay una función de esta licuadora que puede resultar conveniente para algunos, pero quizás no para otros. Se trata del hecho de que cuenta con una función de apagado automático de 45 segundos, un tiempo que normalmente es suficiente para elaborar un batido, pero que puede resultar molesto para quienes prefieren un control manual del aparato. La buena noticia es que dispone de un sistema de seguridad que evita que el motor se encienda si el vaso no está bien colocado en la base.

Otro aspecto que hay que considerar es que, si bien incluye una funda para el vaso, esta no me ha sido tan práctica como la del modelo ganador. La razón es que, si quieres beber directamente del vaso con la funda, las cuchillas terminan manchándola, por lo que se termina bebiendo directamente de la licuadora.

La peor parte es que tiene la menor capacidad de la comparativa, con tan sólo 400 ml. De cualquier manera, es fácil de transportar, a pesar de que tampoco sea tan ligera (600 gramos) como otros modelos de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Batería con la mayor autonomía.

Apagado automático de 45 segundos.

No funciona si el vaso no está bien colocado en la base.

Funda para el vaso.

A mejorar:

El apagado automático puede ser menos conveniente para algunas personas.

Las cuchillas manchan la funda si está colocada al beber.

No es de las licuadoras más ligeras.

Es el vaso de menor capacidad.

Licuadora portátil recargable Nutribullet Tritan

La licuadora portátil Nutribullet Tritan me ha parecido eficaz a la hora de preparar batidos y smoothies, con una potencia suficiente y una buena autonomía por carga. Sin embargo, su mayor peso, la ausencia de fundas y la falta de un sistema de seguridad restan comodidad y portabilidad frente a modelos mejor posicionados.

Licuadora portátil recargable Nutribullet Tritan. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es práctica?

La principal razón por la que la licuadora portátil Nutribullet Tritan está en tercera posición de esta comparativa es porque no incluye fundas para el vaso ni para las cuchillas, lo que le resta practicidad, ya que obliga a beber directamente de la licuadora. Lo peor es que se trata del modelo más pesado (860 gramos) de los que he probado, de manera que es el menos cómodo a la hora de transportarlo.

De igual manera, he echado en falta que tuviera una función de seguridad para evitar que el motor encienda si el vaso no está bien colorado en la base.

A pesar de los puntos anteriores, debo decir que tanto los batidos como los smoothies han sido fáciles de preparar en esta licuadora. Su potencia, aunque no es la mayor, ha sido suficiente para realizar la tarea satisfactoriamente. La batería, asimismo, está por encima de otros modelos, debido a que permite completar 15 ciclos con una sola carga. Asimismo, el vaso tiene una capacidad de 475 ml que, si bien queda por debajo del modelo ganador, sigue siendo conveniente.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Batería con autonomía de hasta 15 ciclos.

Vaso de 475 ml.

A mejorar:

Faltan fundas para vaso y cuchillas.

Es la más pesada (860 gramos).

No tiene funciones de seguridad.

Licuadora portátil barata Miaoke

Debido a que es menos potente y eficiente, la licuadora portátil Miaoke me ha parecido una opción muy básica. Su autonomía es justa y carece de sistemas de seguridad. A su favor juega que es muy ligera, económica y con un vaso amplio, adecuada sólo para un uso ocasional.

Licuadora portátil barata Miaoke. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Es práctica?

La licuadora portátil Miaoke no ha cumplido con las expectativas en varios aspectos. Lo primero tiene que ver con la potencia, ya que es la de menor eficiencia de la comparativa y, por lo tanto, la menos rápida. Además, su batería solamente alcanza para 12 ciclos, que también es una de las cifras más bajas.

Tampoco incluye fundas para el vaso ni las cuchillas, pero su principal carencia es que carece de un sistema de seguridad para evitar que el motor encienda si el vaso no está bien colocado en la base.

Por el contrario, lo que sí me ha parecido positivo es que su vaso tiene una capacidad de 530 ml, al igual que el modelo ganador, por lo que está en el primer puesto en cuanto a tamaño. Asimismo, tiene un peso de sólo 300 gramos, por lo que es la más ligera de la comparativa, y eso es algo que se agradece a la hora de transportarla. Por último, se trata de la licuadora más económica de las que he probado, por lo que puede ser atractiva para quienes buscan un producto para un uso ocasional.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Vaso de 530 ml.

Es la más ligera de la comparativa.

Precio más bajo.

A mejorar:

Funcionamiento lento.

No cuenta con funciones de seguridad.

Faltan fundas para vaso y cuchillas.

Batería de baja capacidad.

Preguntas frecuentes sobre licuadoras portátiles

¿Vale la pena comprar una licuadora portátil?

Este pequeño electrodoméstico representa una inversión excelente para usuarios con un ritmo de vida activo. Su diseño compacto permite la preparación de batidos de frutas o suplementos deportivos en cualquier lugar, desde la oficina hasta el gimnasio. Al funcionar con baterías recargables mediante USB, estos aparatos eliminan la dependencia de enchufes y cables molestos.

Resulta una opción ideal para quienes priorizan la frescura de sus bebidas, puesto que el consumo ocurre al instante tras el proceso de mezclado. Además, su ligereza facilita el transporte en mochilas o bolsos sin ocupar un espacio excesivo.

¿Qué es mejor, una licuadora o batidora?

La elección depende exclusivamente de la textura final que prefiera el consumidor. En España, el término licuadora suele referirse al dispositivo que extrae el jugo y descarta la pulpa, lo cual genera líquidos ligeros y claros. Por su parte, la batidora tritura el ingrediente completo, hecho que conserva toda la fibra y crea una consistencia más densa o cremosa.

Si se desea un aporte nutricional íntegro, el modelo de vaso batidor destaca por su versatilidad. No obstante, para obtener zumos puros sin rastro de pieles o semillas, la tecnología de licuado por centrifugación ofrece resultados superiores y más refinados.

¿Cuáles son las desventajas de las licuadoras portátiles?

A pesar de su practicidad, estos equipos presentan limitaciones importantes que el comprador debe conocer. La potencia suele ser reducida en comparación con las batidoras de vaso convencionales, por lo que sufren ante alimentos duros como hielos grandes o frutos secos.

Asimismo, la capacidad del recipiente resulta limitada, suficiente apenas para una ración individual. Otro inconveniente reside en la autonomía de la carga, puesto que requiere vigilancia para evitar que el motor se detenga a mitad de una tarea. Por último, las cuchillas pequeñas dificultan a veces la limpieza profunda si los restos se secan entre las aspas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de enero de 2025.

