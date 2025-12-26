He probado varios dispensadores de jabón automáticos y este es el que más me ha gustado

Analizo y comparo cuatro modelos de dispensadores de jabón que funcionan de forma automática

Los mejores dispensadores de jabón automáticos Nuestra experta ha elegido el modelo de Mapille como ganador de la comparativa ya que combina una buena capacidad de depósito con una excelente relación calidad-precio.

Los dispensadores automáticos de jabón son dispositivos muy prácticos para colocar tanto en negocios como bares, establecimientos comerciales, oficinas o, incluso, en el propio hogar. No solo ofrecen comodidad y practicidad, sino que también contribuyen a mantener los estándares de limpieza, ya que funcionan con un sensor infrarrojo que dispensa el jabón de forma automática cuando se acerca la mano a ellos. En esta comparativa analizo los mejores dispensadores automáticos del mercado, evaluando sus características, diseño, funcionalidad y relación calidad-precio, para ayudarte a elegir la opción acorde a tus necesidades.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Yo siempre he utilizado botes de jabón normales y corrientes, es decir, los típicos que tienes que apretar ligeramente en la parte superior para que salga el jabón y puedas lavarte las manos. Sin embargo, cuando tuve que hacer esta comparativa y comencé a probar los dispensadores automáticos participantes decidí usarlos de forma habitual en mi casa. Y es que son muy cómodos y dan un aspecto ‘moderno’ al baño. A la hora de valorarlos y analizarlos he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño. Cómo es su calidad de construcción, sus acabados, la forma de su dispensador e, incluso, si son estéticos o no.

Ergonomía . En este punto he valorado si el dispensador es touchless o no, es decir, si es necesario apretar un botón para que salga el jabón o si solo es necesario acercar la mano.

Capacidad. ¿Cuánto jabón cabe en ellos?

Experiencia de uso. Si son cómodos de utilizar, si el jabón sale correctamente o por el contrario se atasca, si chorrean o solamente sale la cantidad adecuada…

Excelente relación calidad-precio: Mapille dispensador Jabón Baño Automático

Excelente relación calidad-precio: Mapille dispensador Jabón Baño Automático. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quien busque un dispensador con buena capacidad.

Por qué lo recomendamos: precio económico, buena capacidad y cómodo de utilizar.

Por qué lo hemos elegido: este dispositivo tiene un diseño sencillo y sobrio: una carcasa de plástico con un depósito de unos 500 ml claramente visible y una parte inferior donde se ubica el sensor infrarrojo. Antes de usarlo, lo único que tuve que hacer fue cargarlo por USB (no funciona con pilas) y rellenar el depósito con jabón líquido normal.

Es bastante cómodo de usar: el sensor funciona bien, suele tardar unos segundos en dispensar el jabón y tiene tres niveles de intensidad que pueden regularse fácilmente según el gusto de cada uno. Un punto positivo claro es la capacidad de depósito: sus 500 ml me aguantaron varias semanas sin tener que rellenar, algo práctico si lo usas con frecuencia en cocina o baño. En resumen, este dispensador cumple su función además de contar con una buena relación calidad-precio: tiene una autonomía razonable y es fácil de montar y rellenar.

Sus puntos débiles: echo en falta una pantalla o indicador más claro de batería, un detalle que modelos de gama superior sí tienen y que ayuda a planificar mejor cuándo hay que recargarlo.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 19 x 11 x 4 cm Peso 200 gr Carga USB Capacidad 500 ml

Diseño moderno: SternSinn

Diseño moderno: SternSinn CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: aquellas personas que quieran un dispensador moderno.

Por qué lo recomendamos: diseño moderno, práctico y buen funcionamiento.

Por qué lo hemos elegido: este modelo tiene una estética moderna, en forma cónica y con un pitorro por el que se dispensa de forma automática el jabón. Instalarlo es muy sencillo: tan solo hay que cargarlo por USB, rellenar el depósito con jabón líquido y colocarlo sobre la encimera. Además, puede colocarse en la pared, gracias a que viene con un enganche especial para ello. Tiene una capacidad de 420 ml, por lo que dura bastante. En la parte superior tiene una pantalla LCD desde la que se enciende el dispositivo y desde la que se puede observar el nivel de batería y los niveles de dispensación.

Desde el primer día, la experiencia de uso fue bastante buena: el sensor infrarrojo responde con rapidez al acercar la mano, por lo que en unos segundos se consigue el jabón. Tiene cuatro niveles de espuma, para ajustar según se quiera más o menos cantidad. A mí me gustó el nivel medio, porque si no sale demasiado jabón y se malgasta.

Sus puntos débiles: echo en falta más capacidad del depósito.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 11,7 x 7,5 x 19,2 cm Peso 200 gr Carga USB Capacidad 420 ml

Con depósito transparente: Mezzar dispensador de jabón

Con depósito transparente: Mezzar dispensador de jabón. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: aquellas personas que quieran un dispensador con una buena capacidad y fácil de usar.

Por qué lo recomendamos: buena capacidad, cómodo y práctico.

Por qué lo hemos elegido: tiene un diseño similar al primer modelo de esta comparativa: diseñado en plástico y con un depósito transparente para poder comprobar el nivel de jabón del interior. También puede anclarse a la pared. Antes de usarlo lo cargué a través de su USB y lo llené con jabón y, una vez listo, comencé con las pruebas.

Su depósito tiene una capacidad de 420 ml, por lo que dura bastante, y su sensor funciona de forma correcta y rápida, ya que en apenas unos segundos dispensa el jabón cuando detecta que se ha acercado la mano. Es un modelo básico pero cómodo de utilizar, además tiene un precio económico por lo que es una buena opción para aquellos que buscan practicidad por un precio reducido.

Sus puntos débiles: No tiene diferentes modos, por lo que siempre sale la misma cantidad de jabón. Tampoco tiene pantalla LCD.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 12,6 x 9,2 x 17,2 cm Peso 200 gr Carga USB Capacidad 420 ml

Cuatro funciones de dispensación: Dispensador de jabón Amyzavls

Cuatro funciones de dispensación: Dispensador de jabón Amyzavls CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: personas que quieran un dispensador moderno.

Por qué lo recomendamos: diseño moderno, varios modos de dispensación y práctico.

Por qué lo hemos elegido: en este caso, su diseño es bastante parecido al modelo de SternSinn, pero en color negro. Cuenta también con pantalla LCD en la parte superior desde la que encender o apagar el dispositivo, escoger entre los niveles de dispensación y observar el nivel de batería. También se carga con USB y, en este caso, su depósito es de 380 ml, el de menor capacidad de la comparativa.

En general es un modelo cómodo de utilizar, sobre todo porque permite escoger entre 4 niveles diferentes de jabón, algo que permite personalizar su uso, pero que tiene varias limitaciones en cuanto a su capacidad. La batería sí que he de decir que dura bastante, ya que con una carga puede usarse durante varias semanas sin problemas.

Sus puntos débiles: su precio es elevado teniendo en cuenta que su depósito es el más pequeño de la comparativa.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 20 x 11 x 8 cm Peso 220 gr Carga USB Capacidad 380 ml

Otro modelo de dispensador automático de jabón interesante

YSWOVUO

Si estás buscando un dispensador moderno y con buena capacidad: este modelo de la marca YSWOVUO combina un diseño moderno en color negro con un depósito de 400 ml, todo ello por un precio de 14 euros. Además, cuenta con pantalla LCD y con cuatro niveles de dispensación.

Un dispensador moderno y con buena capacidad de la marca YSWOVUO. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre dispensadores automáticos de jabón

¿Qué es un dispensador de jabón automático y cómo funciona?

Es un dispositivo que libera jabón sin necesidad de contacto físico. Funciona mediante un sensor infrarrojo que detecta la mano cuando se coloca debajo y activa una pequeña bomba interna que dispensa una cantidad determinada de jabón o espuma.

¿Son más higiénicos que los dispensadores manuales?

Sí. Al no tener que tocar el dispositivo con las manos sucias, se reduce la transmisión de bacterias y gérmenes, lo que los hace especialmente recomendables para baños compartidos, cocinas y hogares con niños.

¿Funcionan con jabón líquido normal o necesitan uno especial?

Depende del modelo: los dispensadores de jabón líquido funcionan con jabón estándar. Mientras que los dispensadores de espuma necesitan jabón espumoso o una mezcla de jabón líquido y agua (normalmente 1 parte de jabón por 3–4 de agua).

¿Se puede regular la cantidad de jabón que dispensa?

Algunos modelos permiten ajustar la dosificación mediante botones o sensores táctiles, mientras que otros dispensan siempre la misma cantidad. Los modelos regulables suelen ser más cómodos y ayudan a reducir el desperdicio.

¿Funcionan con pilas o son recargables?

Existen ambos tipos: con pilas AA o AAA, más comunes en modelos antiguos; y recargables por USB.

¿Cuánto dura la batería?

La autonomía varía según el uso y el modelo, pero normalmente entre 2 y 6 semanas con una sola carga en los modelos recargables. El uso intensivo puede reducir este tiempo.

¿Son resistentes al agua?

La mayoría son resistentes a salpicaduras, pero no impermeables. No deben sumergirse ni colocarse directamente bajo el chorro de agua.

