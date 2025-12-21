He probado varios centros de planchado y este es el que ofrece mejores resultados

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Taurus Taurus Sliding Pro 3000 Non Stop Braun Braun Carestyle 1 Polti Polti Vaporella Next VN18.65 Rowenta Rowenta Eco Steam Pro Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien busque un centro de planchado potente y con un tanque de agua con buena capacidad. Para quien quiera un centro de planchado con una excelente relación calidad-precio. Aquellas personas que quieran un centro de planchado eficiente. Quien quiera un centro de planchado con depósito extraíble. Por qué lo recomendamos Buena capacidad, potencia y planchado eficaz. Económico, buena capacidad y potencia. Planchado eficiente, suela con un buen anti deslizamiento y función de apagado automático Depósito extraíble, buena capacidad y ecológico. Medidas 31 x 17 cm 39 x 20 cm 30 x 25 cm 44 x 24 x 33 cm Potencia Precio 79.8 € 89.99 € 212.32 € 299.99 €

El ganador de la comparativa Nuestra experta ha escogido el centro de planchado Taurus Sliding Pro 3000 Non Stop como ganador de la comparativa debido a que cuenta con un tanque de buena capacidad, tiene bastante potencia y garantiza buenos resultados.

Planchar es esa tarea doméstica que odio profundamente. Y es que cada vez que tengo que enfrentarme a un cerro de ropa para planchar me entran los siete males. Además, hay que sumarle que la plancha que tengo en casa no es precisamente un modelo moderno, por lo que tengo que darle varias pasadas a las prendas para que queden sin ninguna arruga. Pero un día descubrí una solución ideal: los centros de planchado. Y es que este electrodoméstico, a diferencia de la plancha tradicional, ofrece una serie de ventajas como una mayor potencia de vapor y la opción de planchar en vertical. Además, su diseño es diferente: está formado por una base con un depósito de agua y una plancha conectada a ella mediante un cable. En esta comparativa he tenido la oportunidad de probar varios de ellos para comprobar cuál es el mejor centro de planchado del mercado.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Durante un mes he estado probado los centros de planchado que participan en esta comparativa. Para ello tan solo he tenido que usarlos de manera alterna planchando casi todo mi armario (había algunas prendas que llevaban años con arrugas). Así, he podido comprobar sus prestaciones y sus modos de uso, si eran fáciles de utilizar… Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño : desde el punto de vista de su calidad de construcción, sobre todo pensando que un electrodoméstico de este tipo se adquiere con la intención de que nos dure muchos años. También en lo que respecta a su manejabilidad.

Tanque de agua: se conoce también con el nombre de depósito. Cómo es, su capacidad, si se rellena de manera fácil…

Golpe de vapor: la cantidad de vapor de agua que expulsa el centro de planchado cuando pulsas el botón específico que tiene para ello. Este golpe de vapor permite eliminar las arrugas de las prendas de manera más o menos fácil, así como usar la plancha en vertical.

Experiencia de uso: en cualquier experiencia de planchado no sólo influyen las especificaciones técnicas de cada modelo, también otros factores que determinan la calidad del planchado. ¿Cómo son estos resultados? ¿Y su respuesta a los distintos tejidos?

Con 3000 W de potencia: Taurus Sliding Pro 3000 Non Stop

Taurus Sliding Pro 3000 Non Stop . CORTESÍA DE AMAZON

NOTA MEDIA CENTROS DE PLANCHADO Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: quien busque un centro de planchado potente y con un tanque de agua con buena capacidad.

Tabla: por qué lo recomendamos. Buena capacidad, potencia y planchado eficaz.

Por qué lo hemos elegido: lo más destacado de este centro de planchado es su potencia: sus 3000 W permiten que el vapor esté listo en apenas 30 segundos, algo muy útil para no tener que esperar mucho rato cuando se quieren planchar pocas prendas o cuando, por ejemplo, se le quiere dar un repaso a una camisa antes de salir de casa.

El depósito es de 1,5 litros, por lo que tiene bastante capacidad y el agua dura durante varios usos. Pero lo que realmente marca la diferencia es su sistema Non Stop: puedes rellenar el agua sin apagar el aparato, lo que resulta súper cómodo cuando estás planchando varias tandas de ropa. No tener que parar para recargar me ha ahorrado tiempo y quebraderos de cabeza.

En cuanto al vapor, tiene dos modos: ECO y MAX. El primero está pensado para tejidos más delicados o para ahorrar agua y energía, mientras que el MAX es para enfrentarse a esas prendas que están muy arrugadas, como varios jerseys y pantalones vaqueros que tengo que suelen salir muy arrugados de la lavadora. El flujo continuo es de 130 g/min, y el ‘super-vapor’ (o golpe de vapor) alcanza hasta 400 g/min, según la ficha oficial de Taurus.

En cuanto al diseño, destaca que la suela es de cerámica, lo que favorece un deslizamiento muy fluido sobre todo tipo de tejidos. No he tenido enganches o roces molestos y también probé la función de planchado vertical (algo que me vino genial para cortinas y ropa colgada), y responde bastante bien: el vapor tiene fuerza, de modo que puedes desarrugar sin apoyarlo horizontalmente. Además, tiene función de ‘autolimpieza’ automática, que evita que se acumule la cal en su interior.

Sus puntos débiles: me gustaría que fuera inalámbrica.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 31 x 17 cm Peso 3 Kg Capacidad depósito 1,5 L Potencia 3000 W Otros Modos ECO y MAX, autolimpieza, flujo continuo de 130 g/min, planchado vertical…

Económico: Braun Carestyle 1

Braun Carestyle. CORTESÍA DE AMAZON

NOTA MEDIA CENTROS DE PLANCHADO Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: para quien quiera un centro de planchado con una excelente relación calidad-precio.

Tabla: por qué lo recomendamos. Económico, buena capacidad y potencia.

Por qué lo hemos elegido: es el centro de planchado más sencillo y pequeño de la comparativa, por lo que me parece ideal para aquellas personas que buscan algo simple pero que cumpla con sus funciones. Aun así, tiene un depósito de 1,5 litros, por lo que dura bastante el agua que se almacena en su interior, y una potencia de 2200 W.

Con él he planchado camisetas, camisas de algodón, vaqueros e, incluso, un par de sudaderas más gruesas. Gracias a la tecnología DoubleSteam de Braun, el vapor es muy abundante: el chorro de vapor penetra muy bien la tela por lo que no hay que hacer tantas pasadas en comparación a una plancha normal y corriente. Su suela permite deslizar la plancha en varias direcciones sin engancharse con botones o pliegues. Esa característica, combinada con el recubrimiento SuperCeramic, hace que planchar sea bastante fluido y no haya que estar pasando muchas veces la plancha por el mismo lugar.

En cuanto al control de temperatura, tiene varios niveles (sintéticos, lana, seda, poliéster, algodón-lino) más una potencia máxima para el golpe de vapor extra. Esto me ha permitido personalizar el planchado y adaptarlo a los distintos tipos de tejidos para no estropear ninguna prenda. También me ha gustado mucho su sistema de limpieza antical: el EasyCalcClean, con aviso para descalcificar. También destacaría, por último, su función de vapor vertical para ropa tendida.

Sus puntos débiles: no tiene depósito extraíble.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 39 x 20 cm Peso 2,6 Kg Capacidad depósito 1,5 L Potencia 3000 W Otros Autoapagado, autolimpieza, modos según tejido…

Suela antideslizamiento: Polti Vaporella Next VN18.65

Polti Vaporella Next. CORTESÍA DE AMAZON

NOTA MEDIA CENTROS DE PLANCHADO Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: aquellas personas que quieran un centro de planchado eficiente.

Tabla: por qué lo recomendamos. Planchado eficiente, suela con un buen anti deslizamiento y función de apagado automático.

Por qué la hemos elegido: con un diseño similar al modelo anterior aunque más pesado, este centro de planchado se caracteriza por contar con una caldera de 7,2 bar de presión y una bomba que puede alcanzar hasta 15 bar, según Polti. Cuando lo enciendes tarda apenas unos 2 minutos en calentarse. El depósito de agua tiene 1,3 litros, lo que permite planchar bastante sin tener que estar rellenando demasiado a menudo.

Cuenta con función Steam Pulse, por lo que en lugar de tener que mantener pulsado el botón de vapor todo el rato, el vapor se libera de forma intermitente. Esto me ha resultado especialmente útil para planchar de forma más cómoda, ya que no hay que estar apretando continuamente como con otras planchas. Además, tiene tres modos de uso: ECO, que reduce el consumo de agua y energía; Turbo, pensado para cuando se necesita algo más de potencia para tejidos más difíciles o arrugas muy marcadas; y Vapor normal, para planchados estándar.

Su suela tiene la tecnología ‘360° Fluid Curve’, que se traduce en una suela redondeada de aluminio, que me ha facilitado mucho el deslizamiento en todas direcciones. También me ha gustado que este centro tiene un sistema de limpieza antical accesible desde un lateral, lo que facilita el mantenimiento, y tiene apagado automático: si no lo usas durante unos 10 minutos, se apaga solo.

Sus puntos débiles: el depósito no es extraíble por lo que a la hora de rellenarlo es algo menos práctico que si se pusiera sacar.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 30 x 25 cm Peso 5 Kg Capacidad depósito 1,3 L Potencia 2200 W Otros Modos ECO, Turbo y Normal, autolimpieza, 7,2 bares de presión, apagado automático…

Con diseño ecológico: Rowenta Eco Steam Pro

Rowenta Centro planchado Eco Steam Pro. CORTESÍA DE AMAZON

NOTA MEDIA CENTROS DE PLANCHADO Cortesía de EL PAÍS Escaparate

Para quién es: quien quiera un centro de planchado con depósito extraíble.

Tabla: por qué lo recomendamos. Depósito extraíble, buena capacidad y ecológico.

Por qué lo hemos elegido: este centro se caracteriza por contar con una base bastante robusta y un depósito grande (1,3 litros según el fabricante). Además, Rowenta afirma que se ha fabricado con hasta un 42% de materiales reciclados y el embalaje es de cartón reciclado, sin plásticos innecesarios, algo ideal para las personas que quieren comprar productos comprometidos con el medioambiente.

A la hora de probarlo lo he hecho con ropa variada: camisas, vaqueros, sudaderas, incluso alguna camisa delicada. Lo primero que destacaría es que se calienta con rapidez y quita las arrugas de manera eficiente. Usé siempre agua del grifo, menos una vez que la utilicé en el pueblo donde el agua tiene mucha cal y decidí poner agua de botella. El depósito da para varias prendas sin rellenar y tiene varios modos. El que más me gustó es el ‘Eco’ pues al activarlo, el consumo de energía baja mucho (Rowenta dice que se puede ahorrar hasta un 50 % de energía sin comprometer los resultados). En la práctica, con ese modo seguía consiguiendo un vapor potente que eliminaba bien las arrugas, incluso en tejidos difíciles. La suela es otra ventaja: Microsteam 400 HD con 400 microagujeros, lo que garantiza una distribución de vapor muy uniforme, que se traduce en menos pasadas.

Otro detalle práctico que me llamó la atención es que el panel de control trasero tiene cinco ajustes distintos, para adaptar el nivel de vapor según el tipo de tejido.

Sus puntos débiles: pesa bastante y ocupa un sitio razonable.

FICHA TÉCNICA Dimensiones 44 x 24 x 33 cm Peso 5,4 Kg Capacidad depósito 1,3 L Potencia 2800 W Otros Modos ECO, depósito extraíble, panel de control con cinco ajustes…

Otro modelo de centro de planchado interesante:

Philips PerfectCare Steam Serie 6000

Si estás buscando el modelo más vendido de Amazon: el Philips PerfectCare Steam Serie 6000 es el modelo más demandado de esta plataforma, debido a su gran capacidad de depósito (1,8 litros) y su potencia de 2400W que garantiza una experiencia de uso realmente buena.

Philips PerfectCare Serie 6000 . CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los centros de planchado:

¿Qué es un centro de planchado y en qué se diferencia de una plancha tradicional?

Un centro de planchado incluye una caldera separada que genera vapor a mayor presión, lo que permite penetrar mejor los tejidos y eliminar arrugas más rápido. A diferencia de una plancha convencional, ofrecen más autonomía, más potencia de vapor y mejores resultados en menos tiempo.

¿Qué significa la presión (bares) en un centro de planchado?

La presión indica la fuerza con la que el vapor sale de la caldera. Cuantos más bares, mayor capacidad de penetrar en tejidos gruesos y eliminar arrugas difíciles: 6–8 bares (potencia media-alta) y 8 bares o más (gama alta, resultados casi profesionales)

¿Qué es el golpe de vapor y para qué sirve?

El golpe de vapor es una descarga puntual extra de vapor para arrugas muy marcadas o tejidos rígidos (lino, vaqueros…). No se usa constantemente, sino cuando necesitas un “plus” de potencia.

¿Cuánta potencia (W) debe tener un centro de planchado?

La potencia influye en lo rápido que se calienta y en la constancia del vapor. Recomendación: 2.000–3.000 W. A partir de 2.400 W ya suele ofrecer un calentamiento rápido y estable.

¿Qué capacidad es recomendable para el depósito?

Depende de cuánto planches: 1–1,2 litros (sesiones cortas o uso ocasional); 1,3–1,5 litros (sesiones medias y uso habitual); y 1,8–2 litros (larga autonomía, perfecto si planchas mucha ropa)

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a x de x de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.