Hemos analizado los mejores vigilabebés con cámara

Ponemos a prueba cuatro dispositivos para mantener bajo vigilancia a los más pequeños de casa, tanto de día como de noche

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Chicco Vigilabebés Evolution Imou Vigilabebés Imou HelloBaby Vigilabebés HelloBaby HB32 GHB Vigilabebés GHB Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para personas que necesiten llevarlo de viaje. Para personas que buscan una mayor seguridad de las imágenes grabadas. Para personas que busquen canciones de cuna adicionales. Para personas que están buscando una pantalla más pequeña. Por qué lo recomendamos Tiene mucha autonomía y gran calidad de vídeo. Con visión nocturna. Con alcance de 300 metros. Con audio bidireccional. Medidas 270 x 92 x 230 mm. 77,4 mm × 77,4 mm × 106,2mm. 250 x 170 x 50 mm. 120 x 70 x 17 mm (pantalla); 67 x 106 x 37 mm (cámara). Potencia Precio 122.37 € 19.94 € 45.99 € 39.45 €

La mejor cámara vigilabebés Hemos elegido el vigilabebés Chicco Evolution como el mejor de la comparativa, ya que ofrece el vídeo de mayor calidad y la pantalla más grande.

Mejor vigilabebés con cámara

Hemos elegido el vigilabebés Chicco Evolution como el mejor de la comparativa, ya que ofrece el vídeo de mayor calidad y la pantalla más grande.

Ya se sabe que la rutina de sueño de los bebés es impredecible y que, por lo tanto, los padres deben estar permanentemente en vigilia. Para estos casos, las cámaras de vigilancia son una buena alternativa, pero lo mejor es utilizar dispositivos especializados; concretamente, los vigilabebés con cámara, que incluyen funciones como canciones y sensores de ruido. Si quieres elegir el mejor, en EL PAÍS Escaparate hemos puesto cuatro modelos a prueba para ayudarte en esa decisión.

Características Chicco Imou Hello Baby GHB Alcance 220 m Ilimitado 300 m 260 m Pantalla 5 pulgadas No incluye 3,2 pulgadas 3,2 pulgadas Resolución Alta calidad No especificada 480 p HD Visión nocturna Sí Sí Sí Sí Audio bidireccional Sí Sí Sí Sí Canciones de cuna Sí No Sí Sí

¿Qué vigilabebés con cámara hemos elegido y cómo los hemos probado?

Es cierto que la mayoría de los vigilabebés con cámara del mercado ofrecen características muy similares: visión nocturna, audio bidireccional, canciones de cuna… No obstante, también hay ligeras diferencias entre los modelos, que van desde su alcance hasta la calidad y el tamaño de su pantalla. Además, hemos incluido una cámara de vigilancia para comparar las capacidades de unos y otros dispositivos. Por todo lo anterior, la selección de cuatro modelos para esta comparativa es: Chicco, Imou, Hello Baby y GHB.

Precisamente, todos estos aspectos han sido los que hemos puesto a prueba para esta comparativa. Lo primero ha sido comprobar la calidad de audio y vídeo que son capaces de transmitir, así como el alcance de estas señales. La duración de la batería de las pantallas también ha sido un aspecto a considerar, al igual que las funciones comunes (visión nocturna, audio bidireccional, etc.). Finalmente, hemos evaluado si otros dispositivos cercanos provocan interrupciones en la señal de los vigilabebés.

¿Qué vigilabebés ha sido el ganador?

Sin duda, la excelente calidad de vídeo y el tamaño de la pantalla del vigilabebés Chicco Evolution son las principales razones por las que se ha convertido en mi favorito de la comparativa. Es cierto que su precio es elevado, pero puede valer el precio para la tranquilidad de los padres.

El vigilabebés Chicco Evolution. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Cómo funciona?

La principal razón por la que he elegido el vigilabebés Chicco Evolution como el mejor de la comparativa es por la gran calidad de vídeo que ofrece, pues es el de mayor resolución de todos los que he probado. Es cierto que no tiene un alcance superior —alrededor de 220 metros—, pero esto es más que suficiente para cualquier hogar. Su pantalla es de cinco pulgadas, que es la mayor de los cuatro modelos evaluados, por lo que también representa una ventaja en este apartado.

Como todos los vigilabebés de la comparativa, la cámara de este modelo también necesita estar conectada permanentemente a la corriente para funcionar. En mi opinión, esto garantiza que la señal no se interrumpa nunca. En contraparte, la pantalla sí que cuenta con una batería para poder ubicarla en cualquier lugar. Durante las pruebas, su autonomía ha sido muy buena y sólo requiere un par de horas para volver a cargarse por completo.

Sus principales puntos fuertes a la hora de cuidar al bebé son tres. La primera es que cuenta con visión nocturna automática, para que siempre haya una imagen clara, incluso en la oscuridad. Además, dispone de comunicación bidireccional, lo que significa que se puede hablar a la distancia al bebé para calmarlo. O, en caso de no poder acudir inmediatamente, permite activar una serie de melodías y sonidos blancos muy relajantes.

Este vigilabebés incorpora un protocolo de seguridad que impide que otras personas puedan acceder a la señal del aparato. Su construcción, asimismo, es resistente a las caídas. Lo mejor es que, por su tamaño, puede llevarse fácilmente de viaje. Solamente hay que tener en cuenta que se trata del modelo más caro de esta comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Excelente calidad de imagen.

Pantalla grande y con buena autonomía.

Visión nocturna automática.

Comunicación bidireccional.

Melodías y sonidos relajantes.

Protección contra robo de señales.

A mejorar:

Hay modelos con mayor alcance.

Es el más caro

Otras alternativas al mejor vigilabebés

Cámara vigilabebés Imou

Una buena alternativa es apostar por una cámara de vigilancia WiFi como esta de Imou para mantener al bebé bajo supervisión. La ventaja es que se pueden ver las imágenes en tiempo real desde el móvil, sin importar la ubicación. Esto, sin embargo, obliga a tener una red siempre disponible para la cámara.

Cámara vigilabebés Imou. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Cómo funciona?

En realidad, este vigilabebés Imou se trata de una cámara de seguridad por WiFi. Eso significa que no está pensada específicamente para la vigilancia de un menor; pero, dadas sus características, es una excelente herramienta para ello. Por lo tanto, su principal ventaja es que, al conectarse a la red de casa, las imágenes se pueden ver directamente en la pantalla del móvil, desde cualquier lugar. No obstante, esto obliga a dos cosas: tener siempre batería y acceso a una red en el móvil y que la cámara esté conectada permanentemente al WiFi.

Lo anterior también significa que esta cámara no incorpora ninguna pantalla, por lo que el uso de un móvil —o una tablet— es obligatorio. Además, si se quiere llevar de viaje, será necesario tener acceso a una red WiFi para conectar la cámara a esta señal. Aun así, la propia cámara dispone de visión nocturna para no perder detalle en la oscuridad y audio bidireccional, lo que permite hablarle al bebé a la distancia.

Desde luego, la cámara requiere estar enchufada a la corriente todo el tiempo para funcionar. La buena noticia es que también dispone de sistemas de seguridad para impedir que otras personas accedan a las imágenes en tiempo real. Su construcción también es muy buena, ya que es capaz de resistir caídas o golpes accidentales sin daños.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Transmisión de imágenes por WiFi al móvil.

Visión nocturna y audio bidireccional.

Protección contra robo de señales.

A mejorar:

Requiere acceso a una señal de WiFi.

No incluye pantalla.

Cámara de vigilancia para bebés HelloBaby HB32

De no ser por la baja resolución de sus imágenes, el vigilabebés HelloBaby HB32 tendría una mejor posición en esta comparativa. Aun así, permite ver en la oscuridad y audio bidireccional, así como canciones de cuna para hablarle al bebé.

HelloBaby HB32. CORTESÍA DE AMAZON

¿Cómo funciona?

Si bien el vigilabebés HelloBaby HB32 cumple adecuadamente con los requisitos básicos, hay un aspecto en particular que lo deja en desventaja con los dos modelos anteriores. Su visión nocturna permite ver detalladamente en la oscuridad, ofrece comunicación bidireccional para poder hablarle al bebé a distancia y cuenta con siete canciones de cuna relajantes. El problema es que transmite imágenes en la resolución más pobre de esta comparativa, de tan sólo 480 píxeles

En lo que no tengo quejas respecto a este vigilabebés es que su alcance de 300 metros es más que suficiente para cualquier hogar. Asimismo, su tamaño lo hace muy práctico para llevarlo de viaje, y no hace falta conectarlo a ninguna red WiFi para que funcione. La cámara tiene que permanecer enchufada a la corriente, pero la pantalla incluye una batería de hasta 12 horas de autonomía —en modo de sólo audio— para aumentar su portabilidad. Desde luego, dispone de tecnología para evitar que terceros puedan acceder a la señal en tiempo real.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Con visión nocturna y comunicación bidireccional.

Incluye canciones de cuna.

Alcance de 300 metros.

Protección contra robo de señales.

A mejorar:

La resolución del vídeo es muy baja.

Cámara vigilabebés GHB

La pantalla es también el principal problema que me ha dado el vigilabebés GHB. La razón es que tiene un tamaño de apenas 3,2 pulgadas, por lo que es la más pequeña de la comparativa. Más allá de esto, su funcionamiento es tan correcto como el resto de modelos.

Cámara vigilabebés GHB. CORTESÍA DE AMAZON

¿Cómo funciona?

Al igual que el modelo anterior, el único defecto importante que he encontrado en el vigilabebés GHB está en su pantalla. En concreto, la de este modelo tiene unas dimensiones de 3,2 pulgadas, es decir, mucho más pequeña que la del ganador de la comparativa. Lo que sí se agradece es que disponga de visión nocturna, para poder ver al bebé en la oscuridad con buen detalle, así como su audio bidireccional para transmitir voz hasta la cuna.

También me ha gustado el hecho de que incluya canciones de cuna para poder relajar al bebé en cualquier momento. Por supuesto, la cámara requiere corriente eléctrica permanente para funcionar, pero la pantalla tiene una batería de 750 mAh para una buena autonomía. En el manual he podido comprobar que también dispone de un sistema para evitar el robo de la señal en directo por parte de terceros.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cuenta con visión nocturna y audio bidireccional.

Canciones de cuna incluidas.

Protección contra el robo de señales.

A mejorar:

La pantalla es más pequeña que el modelo ganador.

Preguntas frecuentes sobre vigilabebés

¿Qué es un vigila bebés?

Un vigilabebés es un sistema electrónico diseñado para permitir a los padres supervisar a su hijo de forma remota mientras duerme. Este aparato se compone de dos unidades principales: una cámara o micrófono que se sitúa cerca de la cuna, y un receptor que el adulto lleva consigo. El monitor transmite solamente sonido, o sonido e imagen en conjunto, lo que proporciona tranquilidad a los padres en otras estancias de la casa. Los modelos actuales incluyen a menudo visión nocturna y sensores de temperatura, lo que aumenta las funciones de vigilancia y control.

¿Dónde poner el vigilabebés?

El lugar correcto donde poner el vigilabebés es un aspecto crucial para garantizar la seguridad y la calidad de la señal. La cámara debe situarse a una distancia mínima de un metro y medio de la cuna. Además, es vital asegurar el dispositivo a una pared, un mueble o un soporte especializado, fuera del alcance del niño. Nunca dejes el aparato dentro de la cuna ni al alcance de sus manos. Asegúrate, asimismo, de fijar todos los cables con clips para evitar el riesgo de estrangulamiento. La colocación óptima ofrece una vista clara del bebé, sin obstrucciones.

¿Qué es Vox en vigilabebés?

La función VOX en vigilabebés significa Voice Operated eXchange. Este sistema de activación por voz pone el monitor en modo de reposo o bajo consumo cuando detecta silencio. Así, el aparato sólo se activa y transmite la señal cuando el bebé emite un ruido, como un llanto o un balbuceo, que supera un nivel preestablecido. Esta característica ofrece dos grandes beneficios: ahorra mucha batería y evita que los padres escuchen el ruido de fondo constante de la habitación. Normalmente, es posible configurar la sensibilidad, lo que ajusta el nivel de sonido que activa la transmisión.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

