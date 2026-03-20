La Rioja: un rincón para quedarse

Paisaje, gastronomía, vida. Mosaico de viñedos, guisos de altura. Aquí todo ocurre a fuego lento, por eso se degusta mejor

Hay lugares donde el viaje no se mide en kilómetros, sino en respiraciones más lentas. En La Rioja, la prisa parece un malentendido. El día se abre paso entre viñedos que ondulan en Rioja Alta, pueblos recogidos y rutas que invitan a caminar sin destino, solo por el placer de hacerlo. Espacios como San Millán de la Cogolla, donde el idioma castellano tuvo su primer latido, conservan todavía el don de la magia.

El descanso no es una promesa, es una forma de vida. Dormir en una casa rural a los pies de la sierra de la Demanda, despertar con la luz limpia o dejar que la tarde se estire en una plaza de piedra. Desayunar sin reloj, alargar la sobremesa como si el tiempo fuera un ingrediente más. El lujo aquí se parece poco a lo ostentoso: es un banco al sol frente al Ebro, una conversación sin interrupciones, el rumor del viento entre los sotos de Alfaro o el mar de viñas de Aldeanueva de Ebro.

Monasterio de San Millán de la Cogolla, del siglo VI. KarSol (Getty Images/iStockphoto)

Pero calma no es inmovilidad. Los senderos cosen valles y sierras con naturalidad. Desde los hayedos de la Sierra de Cebollera hasta los paisajes casi lunares del valle del Cidacos, La Rioja se recorre a pie y a ritmo humano. Se camina para mirar, para escuchar, para llegar a ese cansancio amable que limpia la cabeza.

Además del Camino de Santiago, se puede descargar adrenalina montando en globo, elevándose sobre la Sonsierra y sus viñas geométricas, o enlazando rutas de cicloturismo que atraviesan el Najerilla, el Iregua y el Leza como si fueran un solo hilo verde.

Espacios como San Millán de la Cogolla, donde el idioma castellano tuvo su primer latido, conservan todavía el don de la magia

Gastronomía que acompaña

Después llega la mesa, que aquí es una extensión del paisaje. En Logroño, las calles Laurel y San Juan marcan el pulso gastronómico de las tapas en miniatura y grandes en sabor; en los pueblos, mandan el producto y el recetario heredado.

Patatas a la riojana, uno de los manjares de la región. TURISMO DE LA RIOJA

La gastronomía habla en voz baja, pero con palabras precisas: verduras de la huerta riojana, guisos de cuchara, carnes y pescados que se maridan a la perfección con el vino de La Rioja. Se come con memoria y con apetito, celebrando lo sencillo y lo bien hecho. La Rioja no busca impresionar, sino acompañar.