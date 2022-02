11

Ambos han estado nominados en anteriores años por separado. Ella, en tres ocasiones, habiendo ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2008 por 'Vicky, Cristina, Barcelona'. Él, otras tres veces, en las que se hizo con la estatuilla como Mejor Actor de Reparto por 'No es país para viejos'. Sin embargo, ha sido en la edición de este año cuando Penélope Cruz y Javier Bardem, casados desde 2010, se han convertido en la primera pareja española nominada al mismo tiempo. Cruz opta al premio a Mejor Actriz por 'Madres paralelas', mientras que Bardem lo hace en la categoría masculina por 'Being the Ricardos'.