7

Vecinos de Villarejo apagan un foco del incendio que se declaró el 14 de agosto en Navalacruz (Ávila). El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que si no cambia la situación del incendio de Navalacruz se prevé "la estabilización general" del perímetro del incendio en las próximas horas, aunque eso no significa el control de un fuego que ha quemado ya, según sus palabras, "no menos de 12.000 hectáreas".