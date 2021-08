1

Por segundo año consecutivo, la Casa Real no ha celebrado el tradicional posado oficial y no fue hasta el miércoles 4 cuando se pudo ver por primera vez a los cuatro miembros de la familia al completo. Felipe VI y doña Letizia acudieron con sus hijas, Leonor y Sofía, al Santuario de Santa María de Lluc, el lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia de la isla. "Se me habían olvidado las curvas", bromeó entonces el Rey, ante el tortuoso trazado que hay que recorrer para llegar a Lluc.