Destacados por los medios especializados como dos de los artistas con mayor proyección en la escena nacional, Ill Pekeño y Ergo Pro hacen carrera en el under con intención de que esa apuesta periodística se convierta en realidad. Sus referencias, sus colegas. Mis influencias a dos paradas de metro, canta Pekeño. “Es verdad, no quiero que suene a cliché, Mafia Gregoriana me ha enseñado mucho”. Se refiere a la crew de la que forma parte junto a Ergo. “Es nuestra bandera pirata, es una movida de amistad real, de apoyarnos en la calle”. Allá por 2014, Pekeño andaba solo, no compartía gustos tan similares con nadie. Un día fue a cortarse el pelo a una casa okupa en Urgel y el peluquero le presentó a su amigo el Afro, Bobby Nigeria. Pekeño se unió a la bandera. A los enfermos del rap, a los diggers. “Son gente que indaga, que rebusca en los cajones de discos temas que nadie haya escuchado para encontrar lo más raro”, dice Pekeño. “Nos mola tanto que queremos conocerlo todo del rap”, afirma Ergo.