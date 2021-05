6

20 de mayo de 2011, viernes

En Barcelona, más de 8.000 personas, según datos de la Guardia Urbana, hacen oír su indignación con cacerolas, llaves, latas y cualquier objeto con el que hacer ruido. Los protestantes, entre los que hay desde niños hasta jubilados, rastas y corbatas, gritan a pleno pulmón: “¡No hay pan para tanto chorizo!”. La Consejería de Interior desoye la decisión de la Junta Electoral Central. Los Mossos d’Esquadra no les desalojan (ni se hará en el resto de España). Pero lo hacen cubriéndose las espaldas. Localizan a una persona que consideran miembro de la protesta, le comunican oficialmente el acuerdo de la misma y toman nota de ello. En Lleida, Tarragona y Girona, advierten a los concentrados que no iban a intervenir siempre que no hubiera incidentes.