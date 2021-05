2

Antonella no hace espectáculos en Chueca. A ella no la iluminan los focos de las discotecas. No canta, no baila, no hace monólogos. No se maquilla con el cuidado de una artista durante tres horas frente al espejo. Ella tarda menos, no le queda otro remedio. Aún no ha amanecido cuando sale de su casa en Alcorcón (Madrid) como Rubén García (nombre ficticio), un chico de 21 años vestido con el uniforme verde de jardinero de la Comunidad de Madrid.