El candidato a diputado federal por el Partido de Encuentro Social (PES), Carlos Mayorga, sale de un ataúd durante un acto de campaña bajo el lema "Si no me entrego, que me entierren vivo" cerca del puente fronterizo internacional Zaragoza-Ysleta, entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez. La campaña representa la violencia que se vive en la frontera con Estados Unidos.