La oportunidad de la mejor luz

En el horizonte, la visión esperanzadora de los fondos europeos. "Los fondos Next Generation se presentan como una magnífica oportunidad para impulsar la recuperación económica y también para avanzar en la transición energética y la lucha contra el cambio climático", resume Bogas. Endesa ha presentado 110 proyectos por un total de 19.000 millones de inversión; Iberdrola, 150 proyectos que movilizarán más de 21.000 millones. Mientras, la inversión de Naturgy asciende a 13.000 millones. A la espera de que lleguen, Requejo advierte: "Los fondos no deberían utilizarse en tecnologías maduras y que son rentables, ya que lo que realmente necesitan es una regulación estable. Espero que su utilización en el ámbito de la electricidad facilite el desarrollo de tecnologías innovadoras, no competitivas actualmente en el mercado, pero que serán clave en el futuro".

El futuro del sector se dirige hacia un mix de generación de energía cada vez más respetuoso con el medio ambiente, con un aumento de la digitalización así como nuevos modelos de consumo y una apuesta por la eficiencia. "El sector eléctrico en España será sostenible o no será. No hay otra alternativa. La descarbonización y la eficiencia energética estarán en el ADN del sector", concluye Bogas.