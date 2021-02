9

Mohamed, 17 años, Marruecos. Este menor, procedente de la ciudad de Safi, lleva en Canarias desde octubre de 2019. Mohamed compaginaba sus estudios con la pesca. “Viajé con mi tío Mehdi y otra gente que no conocía”, relata. Dio el salto a las islas desde el Cabo Bojador, al noroeste del Sáhara Occidental, en una travesía de tres días que les costó unos 500 euros por persona. “Vinimos a Canarias porque era el lugar más cercano”, afirma. No tiene familiares en Europa. “Solo tengo a mi tío”. Pese a ello, asegura no haberse planteado su futuro más allá del día a día. “De momento tengo pensado quedarme en Gran Canaria. No me planteo nada más”.