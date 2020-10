7

Ante la disposición positiva de las fuerzas armadas, Chen Ying-hsuan y Li Lichen (en la imagen) quisieron mandar un mensaje de ánimo a quienes todavía se lo estén pensando: "Con nuestra valentía, otros compañeros que no lo tienen claro podrán dar el paso. No estáis solos". "Nuestro amor no es diferente al de los heterosexuales. (...) Esperamos que más parejas homosexuales participen en la próxima edición", dijo Chen Ying-hsuan, citada por la agencia de noticias isleña, CNA.