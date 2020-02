Hallada muerta la presentadora Caroline Flack, ex del príncipe Enrique

La presentadora de televisión Caroline Flack, conductora del famoso reality Love Island, ha fallecido a los 40 años. Flack, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la tarde del sábado por su padre en su apartamento de Londres, se había convertido en los últimos tiempos en uno de los rostros más populares de la televisión. Su familia ha confirmado el fallecimiento y ha pedido respeto y privacidad y la cadena ITV ha publicado un comunicado lamentando la noticia: “Todos estamos consternados y entristecidos por esta noticia desesperadamente trágica. Caroline era un miembro muy querido del equipo de Love Island y nuestros sinceros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos”.

Flack, conductora del programa que en España se llama La isla de las tentaciones cuya edición británica se graba en Mallorca, mantuvo un breve romance con el príncipe Enrique de Inglaterra, con quien salió en 2009 durante apenas unas semanas. La presentadora de otros formatos como Factor X y Britain’s Got More Talent también tuvo una relación con el cantante Harry Styles, exmiembro de la banda británica One Direction, aunque su última pareja conocida fue el tenista Lewis Burton, quien le había denunciado por agresión.

Su historia acabó en los tribunales cuando el pasado 12 de diciembre Burton llamó a la policía y acusó a Flack de haberle atacado mientras dormía después de que ella había leído mensajes de texto en su teléfono y pensó que la estaba engañando. Precisamente, Flack debía comparecer en marzo ante un tribunal para hacer frente a esas acusaciones. Sin embargo, según informan varios medios británicos, la pareja había retomado su relación aunque tenía prohibido mantener contacto de ningún tipo hasta que se celebrara el juicio. El propio Burton compartió una imagen de los dos despedida en su cuenta de Instagram: “Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Estoy tan perdido por las palabras, tengo tanto dolor, te extraño tanto […] Seré tu voz, bebé, te prometo que haré todas las preguntas que querías y obtendré todas las respuestas, nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgullosa todos los días. Te amo con todo mi corazón”.

Según el diario británico Daily Mail, Caroline Flack llevaba un tiempo tomando antidepresivos y estaba aterrorizada por hacer frente a su próximo juicio. El viernes, un día antes de su muerte, un equipo sanitario de emergencias acudió al apartamento de la presentadora alertado por una llamada pero tras su valoración, consideraron que no era necesario su traslado al centro. "Los equipos asistieron y, después de una evaluación clínica, ella no fue llevada al hospital", informaron desde el servicio de ambulancias de Londres. La policía investiga su muerte y aún no se han confirmado las circunstancias en las que se habría producido.

Flack comenzó su carrera como locutora de radio primero y presentadora de televisión después. En los últimos años se había convertido en uno de los rostros más conocidos por ponerse al frente de varios programas de telerrealidad, como Love Island o Soy una celebridad, ¡sáquenme de aquí! y en 2014 participó en la versión británica de Bailando con las estrellas y ganó.