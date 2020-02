13

La que desde hace siete años consecutivos es la actriz mejor pagada de televisión, no solo apuesta por la actuación. Sofia Vergara ya ha dado el salto al diseño y la moda con una línea propia de jeans, que se venden en Walmart, y otra de zapatos. También lanzó una fragancia de perfumes y una colección de ropa interior. Y no solo eso: también decora su propia línea de muebles, llamada Rooms to Go.