La hija del diseñador Tommy Hilfiger, Ally, publicó en 2017 'Bite Me: How Lyme Disease Stole My Childhood, Made Me Crazy, and Almost Killed Me' (Muérdeme: Cómo la enfermedad de Lyme me robó mi infancia, me volvió loca y casi me mata, en español). Los médicos tardaron 10 años en saber qué era lo que le pasaba.