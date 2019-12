6

Como el propio Brad Pitt ha contado en varias ocasiones, el alcohol formó parte de su vida durante muchos años pero, recientemente, ha revelado que no fue su única adicción. En una entrevista con 'The New York Times' este mismo mes, el actor ha contado que la marihuana también fue uno de sus clásicos, sobre todo en los años noventa. Según ha explicado, su afición por esta droga llegó porque no se sentía del todo a gusto con la fama y eso le suponía una vía de escape. "Me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando hierba".