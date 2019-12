12

El 5 de enero de 1988 los Reyes Magos no llegaron en camello sino en helicóptero. Miles de niños no dejaban de mirar al cielo en la plaza de Felipe II de Madrid a la espera de que Melchor, Gaspar y Baltasar descendieran de las alturas. Los Reyes Magos lo hicieron en tres helicópteros de la Policía Nacional, con potentes reflectores que iluminaban las fachadas, un castillo de fuegos artificiales y juegos de luces. La espectacular llegada encendió los ánimos infantiles y la policía se las tuvo y se las deseó para poder contener a los entusiastas que querían llegar hasta los Reyes Magos. Veinticinco carrozas, bandas de música y hasta King Kong, hicieron las delicias de los presentes. Su afluencia fue mayor que la de años anteriores porque, por primera vez en años, la cabalgata no fue televisada, debido a que TVE consideraba que se había convertido en un escaparate publicitario.