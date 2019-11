Es un ritual que nos acompaña de forma espontánea en cualquier celebración. Pero en Navidad, más. Nos damos a la sidra, al champán y a las bebidas espirituosas como si no hubiera un mañana. A veces es complicado brindar porque evocar la pérdida de algún ser querido siempre causa dolor. Para disfrutar del momento demos valor a lo que tenemos, a lo que aún permanece.

El brindis en general, y el cava/champán en particular, ejemplifica todo lo que solemos hacer en estas fiestas que no repetimos el resto del año (por no hablar de comer uvas). Tener un plato de polvorones por el medio. Preparar pavo relleno o capón ecológico. Comer restos recalentados. Lucir pijamas y calcetines horteras. Beber ponche. ¡Y vino caliente! Dejar aparcado el gimnasio. Hacer zapping por los especiales televisivos más casposos. Los memes antiNavidad. El matasuegras demodé, que debería llamarse matacuñao… Y seguro que recuerdas alguna cosa más.