El regalo es el golpe de efecto definitivo. Aquí te damos todas las claves de las tendencias en el universo regalo. Los productos más novedosos e innovadores. Un avance de los productos estrella para estas Navidades, con los que vas a acertar seguro.

Un buen punto de partida para dar con los regalos que van a triunfar estas Navidades es ponerse en la piel de tu destinatario. Parece una boutade, pero no lo es. Deja de pensar en lo que te gusta a ti y elige el regalo que mejor encaje. ¿Ser original te bloquea? Únete al club. Nosotros tenemos los regalos con los que vas a acertar sí o sí.

Pregúntate antes que nada: ¿y cómo es él? ¿Es un clásico como José Luis Perales o un moderno, fan de las nuevas tecnologías? Si es de los primeros échale un vistazo a los últimos modelos de maquinillas de afeitar de Gillette, que recrean la experiencia del afeitado con toalla caliente con solo pulsar un botón. Para los amantes del gadget, aquellos que no sueltan el teléfono, lo ideal serán unos Airpods Pro, con estuche de carga inalámbrica. Estos auriculares únicos en el mercado ofrecen un aislamiento perfecto, esto es, cancelación activa de ruido y modo de sonido ambiente. Además, cuentan con audio compartido, para escuchar música o ver una película

Las botas son para caminar, ya lo decía la canción. Y esta temporada las botas de cowboy son última tendencia. Acertarás de pleno con unos botines de Pedro Miralles en piel y con puntera afilada que bien podría haber lucido Dolly Parton. Si quieres ir a la par con tu pareja nada mejor que estas botas unisex Dr. Martens, un clásico moderno. Eso sí, que sean con plataforma, Instagram lo demuestra, son lo más. Para aquellos más deportistas, el modelo que nunca falla son las zapatillas casual de Reebok en blanco. No solo pegan con todo, sino que nunca pasan de moda y reconozcámoslo, el protocolo se ha relajado y cada vez es más habitual combinarlas con looks tradicionalmente más formales.

¿Es un deportista nato o más bien de los hogareños? Si tu conocido se pasa las horas muertas en el gym regálale un rodillo de estiramiento Boomerang, perfecto para poner en forma esos músculos tensos. Si por el contrario es de los que es feliz quedándose en casa le encantará lo

último en domótica. Como la pantalla inteligente Google Nest Hub, con la que podrás ver y controlar multitud de dispositivos domésticos inteligentes. El pack completo para cualquier techie incluye el reproductor multimedia Google Chromecast Ultra, para enviar contenido con calidad a través del wifi; el termostato inteligente Google Nest, con el que ahorrarás energía y podrás cambiar la temperatura desde tu móvil, y la cámara de vigilancia para interior Google Nest Cam, para reforzar la seguridad de tu vivienda.

Para los más intrépidos el no va más en seguridad: un casco de esquí Hysteresis y snowboard con bluetooth incluido, compatible con todo tipo de móviles y aparatos de audio. Para los que quieren renovar el móvil, nada mejor que un smartphone Samsung Galaxy resistente al agua, libre, con 128 Gb y 8 Gb RAM. Para los que presumen de paladar fino, sorprenderás con las últimas salsas de Dabiz Muñoz, como la de ponzu y trufa, que el chef 3 estrellas Michelín presenta en un bote diseñado por Ricardo Cavolo.

Hay regalos fetiche que nunca fallan. Siéntete libre con el último perfume de Yves Saint Laurent, el gran lanzamiento de la temporada, para recordar para siempre su olor. Esa prenda perfecta de GAP que le diferencie de los demás. Un guiño al diseño más vanguardista de la mano de la cantante Dua Lipa y su mono vaquero Pepe Jeans estructurado inspirado en el Londres de los 90.

Y no, no nos olvidamos de los más pequeños. Los verdaderos reyes de estas fiestas. Cuatro son las reglas infalibles para dar con el regalo perfecto: que sea algo que necesite (valorarán las pequeñas cosas), algo que quieran (para eso está la carta a Papá Noel), algo para vestir (la ropa nunca está de más y la colección cápsula de Brotes by Ecoalf tiene prendas respetuosas con el medio ambiente muy divertidas confeccionadas a partir de residuos), o algo para leer (que les fomente la imaginación). En este último apartado estarán los juguetes de todo tipo: muñecas, construcciones, figuras de acción, juegos de mesa, disfraces, electrónicos…

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención este año son los juegos de realidad aumentada de LEGO, en los que hay que encontrar objetos alucinantes con el móvil, y los bebés llorones, que se ponen malitos y hay que cuidar. Los más peques aprenderán y crecerán gracias a sus movimientos y sonidos reales.