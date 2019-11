2

Gwyneth Paltrow ha publicado varios libros, algunos de cocina, como 'It’s all good' (Todo está bueno, en inglés) o 'My father's daughter' (La hija de mi padre). Sin embargo, el diario 'The New York Times' puso en duda que fuese la autora de las publicaciones. La actriz contestó en Twitter: "Me encanta la sección gastronómica de 'The New York Times', pero debería contrastar lo que dice esta semana. No hubo escritura fantasma en mi libro, escribí cada palabra yo misma".