Liv Tyler adelgazó para encarnar a Arwen en 'El señor de los anillos'. Terminada la película, recuperó su peso y algún kilo más. Entonces las posibilidades para trabajar en nuevos proyectos disminuyeron: “No me lo decían directamente pero me sugerían que me redujera las curvas para participar en esas películas". Sin embargo, la actriz defendió su cuerpo: "Me niego a rendirme a los parámetros de Hollywood. Para el resto del mundo soy delgada. Y me gusta como me veo".