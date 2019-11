3

Alejandro Sanz y Raquel Perera anunciaron su separación el pasado verano después de 12 años juntos y dos hijos en común. Ambos aseguraron en el comunicado que su familia, el cariño y la amistad prevalecía por encima de todo y, ha sido Perera la encargada de recordarlo cuando los medios de comunicación aseguraban que había criticado la nueva relación de Sanz con la artista cubana Rachel Valdés. “Nuestro futuro como familia es algo esencial e incuestionable. Allí donde haya amor siempre lo celebraré", dijo la empresaria y psicóloga. Además de su pareja, Perera ha sido durante años la persona que ha estado detrás de los negocios de Alejando Sanz y aunque no aclara si continuará ligada laboralmente al artista, deja claro que, de momento, él sigue entre sus prioridades. “Durante años me he ocupado de lo suyo y ahora debo asegurarme de que él estará bien”.