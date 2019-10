1

A punto de cumplir 50 años, Ellen Pompeo es una de las intérpretes de la pequeña pantalla mejor pagadas, según la revista 'Forbes', con un salario de 20 millones de dólares anuales (unos 18 millones de euros). El año pasado concedió una entrevista a 'The Hollywood Reporter' en la que desveló que su contrato en la serie le impedía participar en otros proyectos: “Actuar, para mí, es aburrido. Un actor es la persona con menos poder de un rodaje, así que no me importa no perseguir papeles. Además, a mi edad, es bastante poco realista. No es que no pueda hacer una serie de cable guay pero no tendré una segunda vida como actriz de cine. Joder, no soy Julia Roberts”.