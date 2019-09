7

Josh Hartnett parecía destinado a convertirse en el siguiente Leonardo DiCaprio, pero su carrera se quedó por el camino. Después de algunos éxitos como ‘Pearl Harbor’, ‘40 días y 40 noches’ o ‘El caso Slevin’ el actor cayó en saco roto. “Conozco ese mundo. Estuve en lo más alto durante un par de años y me resultó incómodo. Creo que intentar mantenerse en la cima es un atajo a la infelicidad", dijo en algunas entrevistas. Sin embargo, fueron dos errores que él mismo cometió los que impidieron su ascenso al estrellato: volver a su Minnesota natal en lugar de quedarse en Los Ángeles y rechazar ser un superhéroe. No quiso ser Superman y tampoco Batman. “Dije que no a las personas equivocadas. Aprendí la lección cuando [Christopher] Nolan y yo hablamos sobre Batman y yo decidí que ese papel no era para mí. No me volvió a llamar”, confesó Hartnett, que ahora tiene 41 años.