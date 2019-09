6

En un principio David Schwimmer, de 52 años, no quería participar en ‘Friends’, harto de grabar episodios piloto que nunca veían la luz. Pero los creadores consiguieron convencerle para interpretar a Ross Geller (y la serie no se quedó solo en un simple piloto como él temía). Sin embargo, la fama no le sentó bien: “Hizo que me quisiera esconder debajo de una gorra de béisbol y no ser visto”. Tras la serie decidió asumir también el papel de director, con el fin de que no le encasillaran. Schwimmer se ha declarado feminista y colabora con una fundación después de conocer que dos de sus novias sufrieron abusos sexuales