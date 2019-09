22

En 2014, Kate Upton protagonizó una de las portadas de la revista ‘Vanity Fair’ transformada en Marilyn Monroe, aunque siempre rechazó las comparaciones. “Siempre pensé que Marilyn era tan hermosa e icónica que me parece increíble que me comparen con ella. Pero siento que hoy en día es más fácil mostrar tu personalidad, no creo que Marilyn haya tenido esa oportunidad”, reflexionaba la modelo sobre la actriz que falleción en 1962 a los 36 años. Además, Upton señalaba otro detalle: “Supuestamente ella tenía un lado oscuro, yo no lo tengo”.