Capítulo 4x8, 'Los últimos Starks'

Momento: Gendry propone matrimonio a Arya, y ella le dice que ni hablar.

¿Por qué? Arya no solo dice que no a Gendry, está rechazando una forma de vida, la del rol secular impuesto a las mujeres. Arya no quiere ni boda ni hijos ni ser "lady" de Gendry. Pero, además, esta Stark rompe con el vínculo establecido entre sexo y amor tradicionalmente femenino: ella, que inicia la relación sexual (consentida y no violenta, como pocas se han visto en la serie), no quiere más que eso, conocer el sexo sin más implicaciones ni promesas ni expectativas, y no se excusa, de manera asertiva y amable dice "no".