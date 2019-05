Arranca la temporada de ‘festivales mediterranews’

Con la promesa de un verano memorable a golpe de música arranca la temporada festivalera de la Comunitat Valenciana. Ya están preparados los abonos VIP, las camisetas con piñas y flamencos, los tatuajes temporales y las ganas de disfrutar de las mejores bandas y solistas nacionales e internacionales. Por delante nos esperan meses de música en directo, sol, playa... y turismo de interior, porque algunas de las propuestas musicales más novedosas no se escucharán junto al mar. ¿Te imaginas un concierto acústico navegando por un río subterráneo o una rave de música electrónica en un bosque cercano a un manantial? Si tienes prevista una escapada festivalera en mayo o junio, este es el mapa imprescindible con los "festivales mediterranews" que no te puedes perder.

17, 18 y 19 de mayo. Montanejos, Castellón

Uno de los tesoros mejor guardados de Castellón se encuentra 65 kilómetros tierra adentro, en la comarca del Alto Mijares. Lejos de los chiringuitos y la arena dorada encontramos los Manantiales de Montanejos, que confluyen en piscinas naturales de aguas termales, rodeadas de pinares. En este entorno paradisíaco se celebrará la tercera edición del festival Días de Campo, primera cita de música electrónica del verano, con algunos de los mejores djs internacionales, como Joy Orbison, Jon K y Hamish Cole. Montanejos se convertirá este fin de semana en el corazón de la cultura musical al aire libre, donde se combinarán los sets en entornos naturales con la variada oferta gastronómica local y talleres pensados para toda la familia.

24, 25 y 26 de mayo, Alicante

El epicentro de la escena independiente nacional tiene cita en Alicante a finales de mayo, con 10 ediciones a sus espaldas y 12.000 springers el año pasado. Una programación ecléctica que incluye pop, indie, rock y electrónica cierran la primavera con espíritu renovado y nuevo recinto en la Institución Ferial Alicantina. El viernes dará el pistoletazo de salida Love of Lesbian, que presentan su último trabajo, El Poeta Halley, seguidos el sábado por Fangoria, con temas del disco ‘Extrapolaciones y Dos Preguntas’, y Rozalén, que se estrena en el Spring Festival. Completan el cartel Ojete Calor, Second, Carolina Durante, Nancys Rubias, Ms Nina, Putochinomaricón, Albany, Meneo, Tanya Bayo, Flash Show, Nando Costa, Eterno y Nat Vegas. La prefiesta inaugural se celebrará en Las Cigarreras el sábado 18 de mayo, que abre la semana gastronómica o Spring Beer Week.

Spring Festival de Alicante.

1 de junio, València

Las cifras hablan por sí solas: casi 200.000 personas asistieron a la gira Love the 90’s en 2018, y se espera que la próxima edición en València el día 1 de junio rompa sus propios récords en su tercera edición. Este viaje en el tiempo a los años 90, presentado por el icónico Fernandisco, ofrecerá una nueva propuesta escénica digna de los mejores festivales europeos. La Ciutat de les Arts i les Ciències acogerá un imponente escenario 360º que crea una experiencia inmersiva, efectos visuales incluidos, a la altura de los últimos conciertos de U2. Entre las novedades de Love the 90’s en València encontraremos un cartel renovado para disfrutar de dance y electrónica noventera, con nombres como Haddaway, Culture Beat, Dr. Alban, 2 Brothers on the 4th floor, The Outhere Brothers, La Bouche, J-L Milford AKA John Westley, Chimo Bayo, Double You, Whigfield, Kriss, 2 Unlimited, Simone Jay de Netzwerk y The Jumper Brothers.

7 y 8 de junio, València

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València vuelve a convertirse en el máximo exponente del híbrido entre música y disciplinas artísticas como la gastronomía, ilustración y diseño. De día, la ciudad reivindica los movimientos sostenibles y la diversidad cultural a través de talleres de cerámica, ilustradores en directo, exposiciones de diseñadores y mercados foodies. Y de noche se abren las puertas a 24 horas de música. En este caso, si no has sacado ya tu entrada para la quinta edición del Festival de les Arts, tenemos malas noticias: sold out para los abonos y entradas de un día. Se espera que tiemblen los cimientos de la Ciutat con los conciertos de Vetusta Moral, Fangoria, Amaia, Dorian, Rozalén, Iván Ferreiro, La M.O.D.A, Zahara, Second, ZOO, Elyella o Carolina Durante.

Un momento del concierto I Love The 90's.

21 y 28 de junio, La Vall d’Uixó, Castellón

La descripción “Donde la música se convierte en magia” se queda corta para explicar la esencia del festival Singin’ in the Cave. La extraordinaria propuesta consiste en asistir a conciertos en las entrañas de la tierra, a las que se accede a través del río subterráneo navegable más largo de Europa. Todo esto sucederá en el interior de Les Coves de Sant Josep, en La Vall d’Uixó, a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán, ciertos viernes entre el 21 de junio y el 6 de septiembre. El escenario comienza en el lago conocido como ‘Sala de los Murciélagos’, donde los artistas tocarán un miniacústico en directo desde una barca y después se trasladarán a la cueva ‘Sala del Embarcadero’ para aprovechar la inusual acústica bajo tierra. La primera cita será el 21 de junio con Santiago Auserón -Juan Perro- solo acompañado de su guitarra, seguido del dúo Still Life el viernes 28 de junio.