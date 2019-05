6

Talento por la cara

El padre de la propietaria del garaje no se hace del todo a que A girl no tenga ojos. Está convencido de que alguien se los acabará pintando. "Es mi primer gran trabajo", cuenta Ángela García Armenteros (en la imagen), estudiante de tercero de Bellas Artes en Salamanca. "Pinto rostros sin todos los detalles. Aún no sé por qué", explica. Una vecina ha visto la obra de García y ha corrido a ZOES a apuntarse para el año que viene. La asociación ya está trabajando en el concurso de 2020. En el vecindario existen 500 puertas de garajes y la mitad ya están intervenidas, lo que ha conseguido que cada vez más turistas se acerquen al barrio después de haber visitado la catedral y la plaza Mayor.