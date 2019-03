9

Llegó la crisis y todo el inmueble, incluido el bar, acabó en manos del banco. “Peleé para quedarme con él, pero no me dejaron. Me dijeron que mi contrato expiraba y me tuve que ir”, recuerda Figueroa, especialmente preocupado por el devenir de los azulejos, que tiene escrupulosamente plasmados en fotografías que guarda en una pequeña caja de cartón. Tanto peleó, que con el tiempo su nombre pasó a formar parte de una lista negra y a día de hoy no le dejan entrar.