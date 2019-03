3

Los derechos humanos en Tíbet son un tema controvertido. Según un informe de Amnistía Internacional de 1992 (no ha habido cambios significativos desde entonces), los procesos judiciales en Tíbet no se ajustaban a los “estándares internacionales”. El informe acusaba al Gobierno del Partido Comunista Chino de mantener presos políticos y de conciencia; de contener la pena de muerte en su Código Penal; de malos tratos a los detenidos, incluidos el uso de la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, los abortos forzosos y la esterilización; y de no actuar frente a ellos. La condición de la religión, principalmente porque está relacionada con figuras que son tanto políticas como religiosas, como el 14º Dalai Lama, es constantemente objeto de críticas.

Esta foto muestra a cinco tibetanos después de cruzar el paso de Nangpa La. El Nangpa La (5.806 metros) es un paso de montaña de gran altitud que cruza el Himalaya y la frontera de la Región Autónoma de Nepal-Tíbet a unos kilómetros al oeste del Cho Oyu y a unos 30 kilómetros al noroeste del Everest. La ruta tradicional comercial y de peregrinación que comunica a los tibetanos con los sherpas de Khumbu es un sendero por el Nangpa La.

En un incidente en el Nangpa La en 2006, unos guardias fronterizos chinos de la Policía Armada Popular (PAP) abrieron fuego contra 75 refugiados tibetanos desarmados mientras lo atravesaban con nieve hasta la cintura, matando a la monja budista Kelsang Namtso de 17 años y causando la desaparición de otros 17 refugiados. A pesar de que los chinos intentaron ocultarlo, varios escaladores extranjeros, que estaban en campos base del Cho Oyu, lograron grabar en vídeo y fotografiar el incidente mientras se producía.Esos acontecimientos provocaron una condena internacional generalizada cuando se mostraron al mundo.