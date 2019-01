26

¿Por qué no te callas?

El rey Juan Carlos manda callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 10 de noviembre de 2007 en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile. Chávez no dejaba de interrumpir la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo a su antecesor en el cargo, José María Aznar, a quien Chávez había llamado fascista en varias ocasiones. La imagen del monarca español perdiendo los nervios ante millones de personas era inédita y no dejó a nadie indiferente. Más tarde, el rey Juan Carlos le regaló una camiseta con el “¿Por qué no te callas?” durante la visita del mandatario venezolano al palacio de Marivent.