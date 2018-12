15

Desde que Hiba Abouk confirmó su relación con Achraf Hakimi, la actriz ha mostrado en sus redes sociales todo el amor que siente por el futbolista marroquí. También en Navidad, con una imagen de Abouk dándole un beso a Hakimi con un gran árbol de Navidad de fondo. "All I want for Christmas is you #nofilter #onlylove #feliznavidad (Todo lo que quiero para Navidad eres tú)", escribió la intérprete de 'El príncipe' en Instagram.