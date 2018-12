2

A Nacho Guerreros, el actor conocido por su papel de Coque en 'La que se avecina', la lotería le cambió la vida. Fue en el año 2002 cuando el premio Gordo cayó en Calahorra, en La Rioja, de donde es el intérprete de 48 años. Entonces, Guerreros trabajaba como camarero y que su padre compartiera el premio con él hizo que pudiera cumplir su sueño. El actor compró los derechos de la obra Bent, de Martin Sherman, para llevarla al teatro. Gracias a esta interpretación fue nominado por la Unión de Actores como mejor actor de teatro en 2005, lo que le abrió las puertas al mundo de la televisión. Antes de interpretar el papel de conserje en la serie de Telecinco, Guerreros se dio a conocer gracias a las últimas temporadas de ‘Aquí no hay quien viva’, donde interpretaba a José María. “Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería [..] La resaca duró toda la Navidad. Yo creo que todavía, después de 15 años, eso está allí. Cada 22 de diciembre se recuerda”, dijo el actor en una entrevista el año pasado.