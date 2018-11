9

Lobitos (Narval)

“En este lugar, las cosas no son siempre lo que parecen”, alerta papá lobo a sus dos hijos. Y es que en Lobitos las cosas no son lo que parecen y por eso causan desconcierto y sonrisas de medio lado al verlas representadas en las divertidas ilustraciones de David R. Lorenzo. José Carlos Román, autor del blog de literatura infantil Soñando cuentos, pone palabras a esta fábula que es una invitación a no dejarse llevar por las apariencias ni por los roles y características que asociamos a las personas (o a los animales, en este caso).