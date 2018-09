1

Mi hijo es un ‘crack’… del frontón

Aunque algunos padres piensen que no hay vida deportiva más allá del kárate o el ballet, lo cierto es que el abanico de deportes extraescolares a elegir no solo es amplio, sino que algunos de ellos, hasta ahora minoritarios, se van imponiendo como alternativa: diversidad de escuelas, mayor cantidad de profesorado cualificado y, sobre todo, posibilidad de poder comenzarlos a edades muy tempranas. "Los seis años es la edad habitual de inicio, pero lo ideal es empezar lo más pronto posible para que el niño adquiera las habilidades motrices básicas que después lo ayudarán a practicarlo con solvencia", explican Gema García, educadora social, y Daniel Hernando, profesor de Educación Física, ambos titulados en AAFD (Animación de Actividades Físicas y Deportivas). Para ellos, más allá de la edad, lo importante a la hora de elegir el deporte son dos condiciones: "La primera, que el padre entienda que si al niño no le gusta o no se le da bien no le obligue a continuar, sino que le derive hacia otro más ajustado a sus destrezas. Y la segunda, elegir bien al profesor o entrenador, que no solo le guíe deportivamente, sino también en valores. Lo importante es la práctica deportiva, no la competición".