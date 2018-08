17

El 'Rey del pop' anunció su última gira 'This is it' en Londes, en marzo de 2009. El cantante pretendía incluir 10 fechas en el O2 Arena de Londres pero, dada la alta demanda, aumentó a el número de conciertos a 50 conciertos. Vendió un millón de boletos para esta última gira que no pudo realizarse ya que murió el 25 de junio después de tomar una dosis de Propofol, un fuerte anestésico que, combinado con otros medicamentos, causó el ataque al corazón que provocó su muerte. Su médico Conrad Murray, que le dio el Propofol, fue juzgado y condenado a cuatro años de prisión por homicidio.