El camión había sido fabricado en 1973 y carecía de válvulas de seguridad, lo que no era un requisito en el momento del accidente. La cisterna, rígida, tenía una capacidad de 19.350 kilogramos pero fue llenada hasta los 23.470, según los peritos. Que no se diera mucha importancia a este hecho revela que era algo que debía de practicarse de manera suficientemente habitual como para no producir excesivos controles.