8

Raúl de la Peña, de 27 años, ha jugado como delantero y centrocampista para los franjirrojos y ha sido el máximo goleador del equipo. Es tremendamente amable, alegre y atento, lo que lo convierte en un líder para sus compañeros dentro y fuera del ccampo. Le gusta tanto el fútbol que quiere seguir los pasos de su compañero Vicente y convertirse en entrenador. "Me fijo en lo que hacen mis técnicos y en cómo nos tratan. Nunca dejan de animarnos", valora. Como Álvaro, tenía miedo a volar. Enrique, su padre (piloto de helicóptero), recuerda que no conseguía que se subiese a un avión “ni con psicólogos”. Gracias al fútbol lo ha conseguido. “Al bajar lo paso un poco mal pero luego quiero repetir porque el fútbol y mis amigos me lo compensan todo”, cuenta Raúl.