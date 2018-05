28

Desde la izquierda, Gerry Adams, líder del Sinn Féin; Gro Harlem, ex primera ministra noruega; Bertie Ahern, ex primer ministro islandés; Kofi Annan, ex secretario general de la ONU; Pierre Joxe, exministro del Interior francés, y Jonathan Powel , jefe de Gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair, a su salida del palacio de Aiete, en San Sebastián (Gipuzkoa), lugar de la celebración de la conferencia internacional sobre la paz, un foro en el que se reclamó a ETA el fin definitivo del terror el 17 de octubre de 2011.