La salida del armario de Ricky Martin en 2010 ha sido una de las más comentadas del mundo de la música. Lo que no saben tantos es que, antes de tomar la decisión de hacer pública su homosexualidad, algunas de sus exparejas lo amenazaron con desvelar este secreto si no les abonaba una suculenta cantidad de dinero, que no se especificó entonces y a la que el cantante no accedió en ningún caso.