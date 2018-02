11

Uno de los momentos más complicados de Sabina sobre los escenarios, fue durante su primer concierto en Madrid en la gira '500 noches para una crisis'. Sabina se vio obligado a abandonar el escenario media hora antes de lo esperado debido a un ataque de pánico escénico. "No va a haber más. No me encuentro nada bien. Lo siento", anunciaba el cantante cuando empezaba a entonar los primero acordes de 'Nos dieron las 10'.