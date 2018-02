8

La culpa y el rencor

Me situé de inmediato en la isla. Y vi la casa familiar que ya no les pertenecía. Esa casa en Ibiza que daba a la playa de la Xanga, donde Laura, la narradora, vacía en el mar el contenido de una pequeña caja roja que lleva consigo. O tal vez esto ocurriera más tarde. Y sí, pensé que esta era una historia que me atrapaba desde el inicio y que decía de una familia que ya no se relacionaba como tal. Una madre ausente que había pintado una serie de lienzos titulada Los olvidados; un padre cuyo libro Todo es una isla señalaba los límites del horizonte y que también marcaba esas cotas entre él y los demás. Ese hermano pequeño, adolescente y joven que mediante las escalas de la memoria se iba perfilando en la novela. Y estaba ella, Laura, escribiendo, contándonos. Además de algún otro personaje influyente que les iba a acompañar en ese viaje. Por MARÍA JOSÉ OBIOL