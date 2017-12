10

Elton John. En una entrevista con el periodista Piers Morgan en el programa ‘Piers meets Elton: a life stories special’, emitida en 2010, Elton John admitió que sentía escalofríos al recordar su comportamiento. Morgan le preguntó que cuán cerca estuvieron las drogas de matarlo. El cantante respondió: "Muy cerca. Tenía ataques epilépticos que me hacían ponerme azul y la gente me encontraba en el suelo y me metía en la cama, y al cabo de 40 minutos estaba esnifando otra línea. Era así de deprimente, me quedaba hasta tarde, fumaba porros, me bebía una botella de Johnnie Walker y entonces me quedaba levantado tres días y después me iba a dormir durante un día y medio”. "Me levantaba otra vez y estaba tan hambriento al no haber comido nada que igual me comía tres bocadillos de beicon, un bote de helado y después lo vomitaba todo, porque me convertí en bulímico, y entonces lo volvía a repetir todo. Así de trágica era mi vida”.