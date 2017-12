6

Las nuevas series españolas

La queja habitual sobre la series españolas ya no está en su calidad, que cada vez es mayor, si no en su duración. Capítulos de 70 minutos (a veces más desgraciadamente) impuestos por las cadenas generalistas para atender a sus necesidades publicitarias y/o de medición de audiencias. Para ver un capítulo se necesita el tiempo de una película. Algo ya absurdo en tiempos de las plataformas digitales, que no solo ofrecen la posibilidad de ver las series al ritmo que se quiera, si no que ofrecen programación propia. 2017 ha supuesto un pequeño cambio para la ficción española con la primera serie española de Netflix, ‘Las chicas del cable’, y la gran apuesta de Movistar por series propias (‘Vergüenza’, ‘La Zona’, ‘Velvet Colección’…). Series que se han adaptado al estándar internacional (no en vano, tienen que venderse también fuera de España) tanto en drama como en comedia (qué gusto verlas de menos de media hora) y que, independientemente de su calidad, permiten al espectador disfrutarlas mejor.