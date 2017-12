19

Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano tras realizar declaraciones conjuntas en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, China, el pasado 9 de noviembre. Damir Sagolj: "Cómo hacer una mejor foto o al menos diferente cuando dos presidentes se dan la mano varias veces al día, varios días seguidos. Si no me equivoco en el cálculo, los presidentes Xi Jinping y Donald Trump se dieron la mano al menos seis veces en eventos que cubrí. Me imagino que hubo algunos apretones de manos más que no he visto, pero otros fotógrafos lo hicieron. Y todos se ven similares: dos hombres grandes, sonrientes y que se saludan cordialmente hasta que todos reciben su oportunidad. Pero siempre hay algo que puede hacer que sea especial, en este caso el fondo hecho con banderas de los Estados Unidos y China. Estrecharon dos manos frente a él, y la primera vez no me funcionó. La segunda vez me coloqué más abajo y en el centro, y usé el objetivo más largo que tengo para capturar solo las manos durante el apretón."